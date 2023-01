Power Bank magnetico iPhone: wireless e RAPIDO con 10000mAh

Se sei alla ricerca di una carica di scorta per il tuo iPhone, non fare a meno di questo power bank magnetico che amerai. Non solo lo attacchi al retro del tuo smartphone e sta fermo alla perfezione, ma è anche wireless e veloce.

Grazie al prezzo esclusivo in corso su Amazon, ci metti un secondo ad acquistarlo concludendo il tuo affare personale. Non ti perdere il coupon da spuntare in pagina che ti fa risparmiare il 30%. Prezzo finale di appena 27,99€, cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power bank magnetico: il tuo iPhone è semrpe carico

Questo gioiellino è una rivoluzione di cui non fare a meno soprattutto se lo stato della batteria del tuo iPhone ha iniziato a ridursi e arrivare a fine giornata è sempre un’incognita. Conta che una volta che lo posizioni alle spalle dello schermo, lui rimane saldo senza mai darti fastidio. In più il magnete è così potente da avere collegata una cordicella che ti permette di farlo penzolare a tuo piacimento.

10000mAh per avere almeno due ricariche dalla tua parte e non aver paura di vedere un numero al di sotto del 10% sul tuo schermo. Non solo è rapido in modalità wireless ma grazie alle sue 3 uscite puoi anche utilizzarlo con 3 dispositivi in contemporanea. Ciò significa che se lo colleghi al tuo iPhone ma vuoi dare una botta di carica anche a smartwatch e wearable, nulla ti vieta di farlo.

Sicuro e creato appositamente per dare il massimo senza mai mettere a rischio i tuoi prodotti Apple, questo power bank è un vero gioiellino da non sottovalutare.

Senti un po’, non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove spunti il coupon e risparmi il 30% portando a casa questo gioiello a soli 27€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.