Google Pixel 7a: OFFERTA A TEMPO, costa solo 349€

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e lo volete Android ma non sapete cosa comprare, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Google Pixel 7a, un prodotto versatile, leggero, grande il giusto e con un design minimal ed elegante. Viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale e ha un chipset Google Tensor potentissimo che farà girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store. Non di meno, è in offerta a tempo limitato su Amazon, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato: a soli 349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza eguali. Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione esclusiva. Il modello in questione è quello in colorazione “grigio antracite” e ha 128 GB di memoria interna (non espandibile).

Google Pixel 7a: il Best Buy del giorno

A soli 349,00€ questo è il miglior smartphone di fascia media da comprare oggi su Amazon; è potente il giusto, grazie anche all’ausilio dell’ottimo chipset Google Tensor G2, coadiuvato dall’AI e da tanti GB di memoria interna. C’è ovviamente, anche il modem 5G per la connettività next-gen. Il display è un pannello AMOLED di ultima generazione, con refresh rate a 90 Hz e cornici sottili al seguito. Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 64 Megapixel con OIS che gira video in 4K in modalità cinematografica.

