Samsung Galaxy Z Fold 5G a meno di 1600€ con consegna PRIME in meno di 24 ore

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pieghevole davvero eccezionale; si chiama Samsung Galaxy Z Fold5 ed è il prodotto più versatile e iconico che ci sia sul mercato. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è quello in colorazione Phantom Black con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Non di meno, in confezione troverete in omaggio il pratico caricabatterie da 25W di casa Samsung, comodo e pratico per i viaggi. Questo è un terminale foldable e coadiuvato dall’intelligenza artificiale, è potentissimo e ha due pannelli generosi che servono per utilizzare il gadget in diverse modalità. Prendetelo adesso e non pensateci troppo: lo pagherete solo 1599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Samsung Galaxy Z Fold5 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un prodotto unico nel suo genere, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e di un design minimal ed elegante. Nello specifico, ha un comparto fotografico coadiuvato dall’intelligenza artificiale, con sensore da 50 megapixel che gira video e foto in altissima risoluzione.

C’è un pannello esterno da 6,72 pollici Dynamic AMOLED e uno schermo interno da 7,6 pollici. Il sistema operativo è Android 14 con skin One UI con AI; c’è un multiwindows di nuova generazione, e un software pratico e intuitivo per passare da un’app all’altra. Lo schermo è luminoso e vivido e potrete utilizzare sia quello interno (grande come un piccolo tablet) e quello esterno per sfruttare la UI anche quando il gadget è chiuso. Sotto la scocca batte un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il Samsung Galaxy Z Fold5 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 1599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.