Power Bank da 20000mAh con ricarica wireless e 4 uscite a SOLI 25€

Vuoi avere sempre dietro un caricabatterie per ridare energia ai tuoi dispositivi che si stanno scaricando? Allora sono certo che questa promozione che ti sto segnalando non la vorrai perdere. Va subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank wireless a soli 25,61 euro, invece che 39,99 euro.

Anche se potresti non vederlo sul prezzo originale c’è uno sconto del 36% e dunque adesso il risparmio è davvero notevole. Soprattutto ti porti a casa un gadget utilissimo e versatile che potrà salvati in diverse occasioni. Possiede sia la modalità di ricarica classica, con 4 uscite, che quella wireless.

Power Bank che ricarica fino a 5 device simultaneamente

Grazie alle 4 uscite e alla ricarica wireless questo Power Bank è in grado di ricaricare fino a 5 dispositivi in contemporanea, facendo di risparmiare tantissimo tempo. La ricarica è veloce grazie alle porte PD e QC 3.0 e ti permette di ottenere circa 50% in soli 30 minuti.

È compatibile con tutti i dispositivi certificati Qi per la ricarica wireless e dovrai quindi semplicemente appoggiarli sulla plancia per vederli ricaricati. Inoltre possiede una capacità da 20.000 mAh che ti consente una durata esagerata, fino a 4 ricariche complete per uno smartphone. Ha un design compatto e leggero che ti permette di portartelo sempre dietro ovunque tu voglia ed è dotato di un display LED dove puoi vedere la batteria residua.

Siamo di fronte sicuramente a una delle migliori offerte nella categoria, dunque non perdere tempo. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Power Bank wireless a soli 25,61 euro, invece che 39,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.