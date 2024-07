Power Bank 20000 mAh in DOPPIO SCONTO su Amazon (22€)

Ci vuole davvero poco per avere una riserva di energia d’emergenza per i tuoi dispositivi in viaggio. Su Amazon, grazie al doppio sconto disponibile proprio in questo momento, acquisti il Power Bank VEGER a soli 22€ circa, invece di 29,99€. Mettilo in carrello applicando il Coupon 10%.

Lo trovi sulla pagina dell’articolo. Devi essere veloce perché potrebbe terminare da un momento all’altro questa super offerta incredibile. Grazie alla sua capacità da 20000 mAh è davvero un alleato pazzesco. Inoltre, con la tua iscrizione a Prime hai la consegna gratuita inclusa.

Power Bank potentissimo a prezzo bassissimo

Ci vogliono solo 22€ circa per avere un Power Bank potentissimo! Oggi è in offerta il VEGER da 20000 mAh. Con lui puoi dire basta ai dispositivi con batteria scarica. In qualsiasi momento è pronto per fornire la carica necessaria e dare nuova vita ai tuoi device.

Questo power bank è dotato di ben 2 porte USB-A out e 1 porta USB-C in e out. Inoltre, ha anche 1 porta Micro in. Niente male vero? Supporta la ricarica veloce sia in entrata che in uscita. Le sue dimensioni compatte permettono di portarlo sempre con sé senza fastidi.

Il praticissimo display LED indica il livello della batteria in percentuale da 1% a 100%. Così sai sempre quanta batteria ti rimane per ricaricare i tuoi dispositivi. Acquistalo adesso attivando il Coupon 10%.