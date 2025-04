Samsung: i test interni di One UI 8 vanno a gonfie vele, anche su Galaxy S25 Ultra

Samsung sta accelerando lo sviluppo interno di One UI 8, la nuova versione della sua interfaccia utente basata su Android 16.

Dopo aver cominciato la distribuzione della release stabile di One UI 7 su dispositivi come Galaxy S24 e Galaxy Z Fold 6, Samsung ha contestualmente dato il via ai primi test interni della versione successiva sui modelli di nuova generazione, tra cui la serie dei Galaxy S25.

One UI 8 emette il suo primo vagito anche su Samsung Galaxy S25 Ultra

Negli ultimi giorni è stata individuata una build di One UI 8 destinata alla versione sudcoreana del Samsung Galaxy S25 Ultra (modello SM-S938N). Il firmware, identificato con il codice S938NKSU2BYD6, conferma che i test sono in corso su diverse varianti del dispositivo. Un dettaglio da evidenziare è la presenza della “B”, come quarta lettera a partire dalla destra del codice firmware, segno distintivo dell’avanzamento verso una nuova iterazione del sistema operativo di Samsung.

Attualmente, i Galaxy S25 sono equipaggiati con Android 15 e One UI 7, ma Samsung intende accelerare i tempi per far coincidere il debutto della nuova interfaccia con quello di Android 16. Questa mossa confermerebbe alcune voci secondo cui One UI 8 potrebbe essere rilasciata in forte anticipo rispetto al consueto calendario, anche in vista del lancio dei prossimi Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, attesi proprio con Android 16 e One UI 8.0 già preinstallati.

Il programma Beta per One UI 8 verrà lanciato a breve, permettendo agli utenti interessati di testare in anteprima le novità e contribuire allo sviluppo con i propri feedback. Con Android 16 alla base, One UI 8 si preannuncia un aggiornamento ricco di nuove funzionalità e miglioramenti significativi, in grado di proseguire il percorso di rinnovamento che Samsung ha già posto in essere con One UI 7, contando però su tempistiche decisamente più celeri che facciano dimenticare tutti i ritardi della precedente versione del software.