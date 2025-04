Motorola Edge 50 Neo ad APPENA 272€ su eBay: display pOLED e TRIPLA cam

Il validissimo mid-range Android Motorola Edge 50 Neo è al centro di una promozione imperdibile su eBay: allo sconto iniziale del 28% si aggiunge un ulteriore sconto del 5% usufruendo del codice sconto “TECHAPR25“.

Lo smartphone dell’azienda alata ha molte caratteristiche interessanti: innanzitutto, si presenta con un design piacevole, giovanile, con linee morbide e con un telaio perfettamente resistente alla esposizione con l’acqua e con la polvere (certificazione IP68).

Motorola Edge 50 Neo costa appena 272€ su eBay con lo sconto complessivo del 32%

Frontalmente trova posto un validissimo pannello pOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e 402 PPI: è più che valido per l’utilizzo quotidiano che prevede la visione di contenuti multimediali a dettagli elevati, per non parlare della estrema fluidità garantita in ogni momento.

Sotto il cofano trova posto il processore octa-core MediaTek Dimensity 7300 con di fianco 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, più che sufficienti per garantirti rapidità e stabilità in qualsiasi situazione, mentre la batteria da 4300 mAh ti accompagna senza fatica fino a sera anche grazie a una eccellente ottimizzazione dei consumi.

Motorola Edge 50 Neo è anche un camera phone di tutto rispetto: sul retro trova posto un modulo triplo capeggiato da un sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e tecnologia Quad PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x; frontalmente, invece, puoi scattare selfie di ottima qualità con la fotocamera da 32 MP.

Approfitta subito dello sconto immediato del 28% e dell’ulteriore sconto del 5% con il codice sconto “TECHAPR25” per acquistare lo smartphone a marchio Motorola spendendo appena 272€.