Power Bank da 10000mAh ultra sottile e leggero con 3 uscite (14€)

Ti è capitato troppo spesso di rimanere con la batteria del tuo smartphone a terra e non poterlo ricaricare da nessuna parte? Se vuoi evitare di provare questa bruttissima sensazione vai subito su Amazon. Oggi puoi mettere nel tuo carrello questo Power Bank da 10000 mAh ultra sottile e leggero a soli 14,99 euro, invece che 22,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo ribasso del 35% è da prendere al volo, senza pesarci un secondo di più. Avrai per le mani un fantastico dispositivo in grado di riportare al 100% qualsiasi device con una batteria ricaricabile come smartphone, tablet, smartwatch e auricolari wireless.

Power Bank da 10000 mAh dal design incredibile

Se vuoi portarti sempre dietro il tuo Power Bank allora questo fa proprio al caso tuo perché ha un design veramente ultra sottile e leggerissimo. Dunque lo puoi tenere tranquillamente nella tasca ad esempio. E così all’occorrenza ricarichi i tuoi dispositivi. Grazie alla sue porte veloci da 20 W la ricarica sarà veramente molto rapida.

Nonostante le sue dimensioni esigue è molto robusto e gode di ben 3 uscite che ti consentiranno di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Ha un pratico LED dove puoi vedere la batteria residua, che per inciso dura moltissimo. Ha infatti una capacità da 10.000 mAh con cui puoi ricaricare almeno 2 volte completamente uno smartphone e uno smartwatch. E poi ha delle protezioni da sovraccarico e surriscaldamento che garantiscono la massima sicurezza ai tuoi dispositivi collegati.

Questa è assolutamente un’offerta da non lasciarsi scappare. Dato che non durerà ancora molto devi essere rapido. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Power Bank da 10000 mAh ultra sottile e leggero a soli 14,99 euro, invece che 22,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.