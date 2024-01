Power Bank 10.000 mAh Xiaomi da 22,5W al PREZZO PIÙ BASSO sul Mi Store (14,99€)

Fino alla mezzanotte di oggi sul Mi Store è possibile acquistare il power bank di Xiaomi da 10000 mAh e 22,5W di potenza di ricarica a 14,99 euro invece di 27,99 euro. È anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era 19,99 euro, ndr). Ecco il link all’offerta.

Con supporto alla ricarica rapida massima da 20W per iPhone e un robusto rivestimento in metallo, il power bank di Xiaomi in offerta oggi è uno dei migliori dispositivi della sua categoria con porta USB-C. Inoltre supporta anche la ricarica rapida a due vie.

Power Bank 10000 mAh Xiaomi da 22,5W in offerta a 14,99€ sul Mi Store

Con il power bank da 22,5W di Xiaomi è possibile collegare nello stesso momento fino a tre dispositivi, grazie alle due porte USB-A e alla porta USB-C. Ad esempio si può sfruttare per ricarica contemporaneamente più device come smartphone, tablet e smartband.

L’elevata capacità di 10.000 mAh assicura inoltre la possibilità di ricaricare un dispositivo elettronico più di una volta. Si tratta di una comodità molto utile soprattutto quando si è in viaggio, quando trovare una presa di ricarica all’aperto non è semplicissimo, per usare un eufemismo.

In ultimo, è da segnalare il supporto a più protocolli di ricarica rapida come QC3+ e PD. Questo dà modo di ricaricare velocemente i principali dispositivi oggi in uso come smartphone, tablet e smartband.

Il power bank 10.000 mAh Xiaomi da 22,5W è in offerta a soli 14,99 euro sul Mi Store. La promozione scade alla mezzanotte di oggi, quindi c’è poco tempo per approfittarne.

