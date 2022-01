Postepay e il messaggio di allarme contro i pericoli del Web

Sono tantissimi gli utenti che ogni giorno segnalano messaggi di testo che sembrano essere stati inviati da Poste italiane relativi al servizio che hanno attivo di Postepay. Questo, infatti, risulta essere tra i più diffusi proprio per la sua praticità e per i costi contenuti che propone. Tuttavia, l'altra faccia della medaglia è che diventa terreno fertile per i cybercriminali. Questi criminali del Web continuano a realizzare truffe sempre più sofisticate che mettono in seria difficoltà gli utenti. Ecco perché Poste italiane sta avvisando gli utenti con un messaggio di allarme contro i pericoli online.

Postepay e gli SMS truffa

Purtroppo, tra gli utenti più colpiti dagli SMS truffa ci sono quelli che hanno attivo un servizio di Postepay. Questo perché sembra facile per i cybercriminali proporsi con pericolosi raggiri svuotando così la carta di debito o il conto corrente dei poveri malcapitati. Ecco perché Poste italiane ha deciso di intensificare una campagna di sicurezza volta a sensibilizzare i clienti contro le cosiddette truffe online.

Infatti recentemente, e sempre più spesso, gli utenti Postepay trovano in alcuni SMS di servizio degli alert che li mettono in guardia da potenziali truffe comminate dai cybercriminali. Come ad esempio questo:

Attento alle truffe: Poste italiane non lo chiede mai, non comunicarlo a nessuno.

Si tratta di un messaggio che avvisa il cliente sulla seria possibilità che alcuni cybercriminali chiedano di fornire un codice segreto per associare la carta personale o il conto Postepay al proprio dispositivo. Nessuno di Poste italiane, né dello staff, né tramite SMS farebbe una richiesta del genere. Si tratta, invece, di un attacco smishing solitamente accompagnato da un link che rimanda a una pagina identica a quella di Poste italiane.

Ecco perché è sempre importantissimo seguire questo consiglio e non comunicare mai i propri dati, siano essi personali o bancari, a nessuno, soprattutto a format che ne richiedono l'inserimento e la compilazione. Come il caso dell'ultimo falso SMS di Poste italiane che sta girando tra gli utenti, mietendo numerose vittime.