PosteMobile: CreamiEXTRA WOW fino al 15 Dicembre!

Con quella di oggi siamo a ben dieci proroghe! PosteMobile ha infatti rinnovato ancora per qualche giorno la sua promozione a meno di 8 euro al mese denominata CreamiEXTRA WOW 100.

PosteMobile: promo CreamiEXTRA WOW 100

L’offerta del virtuale di Poste Italiane prevede ben 100 Giga di traffico dati in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati verso tutti e SMS sempre senza limiti. Il tutto a soli 7,99 euro mensili con addebito su credito residuo.

Ai 100 Giga nazionali disponibili ogni mesi troviamo anche in aggiunta ben 4,37 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa.

Tale promo è attivabile sia tramite sito internet sia negli Uffici Postali. Inoltre, è possibile aderire alla promo CreamiEXTRA WOW 100 sia cambiando operatore sia richiedendo una nuova utenza.

La velocità massima raggiungibile con Poste Mobile è di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload grazie alla rete Vodafone.

Costi ed altro

Il costo iniziale varia a seconda della modalità di acquisto. Negli Uffici Postali, ad esempio, è previsto un corrispettivo iniziale pari a 15€, mentre, richiedendo la SIM online il costo da sostenere è pari a soli 10 euro con spedizione gratuita.

La promozione è attivabile fino al 15 Dicembre 2021 e non prevede alcun vincolo contrattuale. Inoltre, il prezzo è bloccato fino a quando resterete in Poste Mobile.