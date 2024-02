Portafoglio con protezione RFID a 17€ invece di 59€ con 4 SCONTI

Il portafoglio Unoseks è perfetto per gli uomini moderni che cercano praticità, stile e sicurezza. Coniugando un design elegante con alcune ingegnose accortezze, questo accessorio rappresenta una soluzione completa per organizzare e proteggere le tue carte e il tuo contante: acquisti in totale sicurezza e con la massima praticità.

Oggi puoi avere il portafoglio Unoseks a soli 17 euro anziché 59 euro, grazie a ben… tieniti forte… 4 sconti: completa subito il tuo acquisto su Amazon e godrai di uno sconto iniziale del 17%, del coupon con sconto del 40% e per finire di ulteriori due sconti del 20% e del 5% al check out. L’affare è a portata di mano, sta a te approfittarne in tempo.

Minimo storico per il portafoglio da uomo Unoseks

Il portafoglio Unoseks vanta un design sottile e compatto, che lo rende pratico da portare in tasca o in borsa, senza ingombro. Le sue dimensioni di 10 x 7,5 x 2 cm ed il peso di soli 120 g lo rendono l’accessorio perfetto per chi è sempre in movimento.

Dotato di tecnologia avanzata di blocco RFID, il portafoglio Unoseks protegge le tue carte da scansioni non autorizzate, garantendo privacy e sicurezza. Ampio spazio per organizzare fino a 14 carte, contanti e documenti: tutto velocemente accessibile.

Un’idea regalo perfetta per ogni occasione. Fai in fretta perché, ad un prezzo così basso, i modelli disponibili finiranno in men che non si dica: aggiungi al carrello il tuo nuovo portafoglio Unoseks al prezzo più basso di sempre e, come se non bastasse, lo riceverai in un lampo con consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.