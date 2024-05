Matrimonio 2024 e incertezza regalo testimoni? 5 idee TECH a meno di 100€

Organizzare un matrimonio nel 2024 non è semplice: ci sono tante decisioni da dover prendere e tra queste anche il regalo da fare ai testimoni. Stanco di dover scegliere tra i soliti prodotti che sono belli ma che alla fine rimangono nelle scatole e sono poco utili? Rivoluziona il tuo matrimonio con una serie di prodotti che ti faranno fare un figurone.

Invece di optare per soprammobili sterili e che sono fini a sé stessi o accessori che molto probabilmente non si possono utilizzare tutti i giorni, opta per modelli smart e tecnologici. Non sai da dove partire? Eccoti 5 idee disponibili su Amazon e in promozione per rimanere sotto i 100€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Matrimonio 2024: 5 idee regalo per i tuoi testimoni

Fare un regalo originale non è scontato. Siccome non puoi inventare un nuovo prodotto pensa in modo diverso e ripensa l’utilizzo dei classici regali in modo tecnologico.

Ad esempio puoi optare per una bellissima cornice digitale firmata KODAK. È bella e permette ai testimoni di inserire video, foto e ricordi da mettere in bella mostra in casa. Sta bene ovunque e può essere reinventata ogni qual volta si vuole. Disponibile a soli 99,90€ con coupon di 20€.

Un assistente vocale è un’altra ottima idea. Se ami l’idea delle fotografie ma vuoi elevare le funzioni ad un altro livello, Echo Show 5 è la trovata più geniale. Amazon Alexa per sentire musica, gestire i prodotti collegati, vedere contenuti streaming e tanto altro ancora. In vendita a soli 69,99€ con sconto del 36%.

Per gli amanti della musica e che l’hanno resa il punto centrale del loro matrimonio del 2024, un’altra ottima idea è questo giradischi. Non è un classico prodotto visto che è portatile e ti ci puoi connettere sfruttando anche Bluetooth, AUX e jack audio. In vendita a soli 69,99€ su Amazon.

Se invece vuoi optare per degli accessori, non scegliere dei classici orologi da polsi ma scopri il mondo degli smartwatch. Ho due modelli perfetti perché sono di una marca conosciuta e fanno fare sicuramente un figurone.

Il primo è lo Xiaomi Redmi Watch 4 con 150 modalità sportive, sensori per la salute e quadrante colorato e personalizzabile. Lo fai tuo a soli 98€ ora.

Il secondo è il Samsung Galaxy Watch4 che è un prodotto esemplare. Con il quadrante dalla forma tonda ti mette al polso funzioni per sport, salute e vita quotidiana. Ora disponibile a 99€ con sconto del 23%.

Ti ricordo che le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime. Alcuni di questi prodotti sono in promozione al momento, non farteli scappare.