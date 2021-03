Inutile tentare di ancorare il porta-cellulare alle bocchette dell’areazione in auto: a volte è del tutto impossibile, poiché le caratteristiche fisiche della bocchetta rendono impraticabile questa soluzione. Allora non resta che affidarsi alla ventosa alternativa di Mpow, che ancora per qualche ora è in sconto al prezzo di 11,89 euro (ma anche ad offerta scaduta il prezzo di 13,99 euro resterà ampiamente accessibile).

Ecco l’alternativa, l’immagine dice molto più di quanto non possano le parole:

L’ancoraggio è affidato ad una forte ventosa, mentre il posizionamento è garantito dal braccio snodabile flessibile e resistente. Grazie a questa soluzione il posizionamento diventa estremamente elastico, personalizzabile per qualsiasi condizione e qualunque veicolo. Nessun ostacolo, solo grande facoltà di scelta sul posizionamento del proprio terminale per avere la miglior esposizione possibile durante i propri spostamenti.

Se hai già provato a fermare il portacellulare con il tradizionale gancio per le bocchette e non ti sei trovato bene, questa è la soluzione: poco più di 10 euro per eliminare un problema che ha già fatto troppi km al tuo fianco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

