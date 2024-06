Polaroid Now+ Gen 2: SUPER sconto del 21% su Amazon

La Polaroid Now+ Gen 2 rappresenta l’ultima evoluzione della celebre fotocamera istantanea, unendo il fascino della fotografia analogica alle possibilità offerte dalle moderne tecnologie. Con uno sconto del 21% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per portarsi a casa un dispositivo che non solo cattura i momenti, ma li rende memorabili con stile e creatività. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 118,99 euro, anziché 149,99 euro.

Polaroid Now+ Gen 2: rendi i tuoi ricordi indimenticabili

Questa fotocamera è l’emblema della versatilità e della creatività. Grazie alla connessione Bluetooth e all’app Polaroid disponibile per iOS e Android, avrai accesso a una serie di strumenti avanzati per trasformare ogni scatto in un’opera d’arte. L’app offre un controllo manuale completo, esposizione doppia, light painting, trigger sonoro e molto altro. Questo rende la Polaroid Now+ la fotocamera più creativa mai realizzata da Polaroid.

Un altro punto forte è la lente autofocus a doppia zona, che passa automaticamente dalla modalità Close-Up a quella Standard per garantire scatti sempre perfetti, indipendentemente dalla distanza del soggetto. Inoltre, la fotocamera è realizzata con il 40% di plastica riciclata, un passo avanti significativo verso la sostenibilità ambientale.

Il pacchetto include anche un kit di filtri per lenti bonus, che offre ulteriori possibilità creative. I cinque filtri – Starburst, Vignetta Rossa, Arancione, Giallo e Blu – ti permetteranno di aggiungere effetti unici alle tue fotografie, arricchendo ogni scatto con colori vivaci e texture particolari.

Dotata di un supporto per treppiede, batteria ricaricabile tramite USB-C e flash accurato, la Polaroid Now+ è pronta per ogni situazione. Compatibile con i film i-Type e 600, mantiene vivo il classico formato quadrato di Polaroid, offrendo al contempo tutta la modernità necessaria per chi ama sperimentare.

Questa fotocamera è più di un semplice dispositivo: è uno strumento di espressione personale che unisce passato e presente, tradizione e innovazione. L’offerta attuale su Amazon rende ancora più allettante l’acquisto di un prodotto che si distingue per qualità, funzionalità e sostenibilità. Approfitta subito dello sconto del 21% per regalarti o regalare un’esperienza fotografica senza pari. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 118,99 euro.