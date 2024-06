Polaroid Now+ Gen 2, offerta top: oggi la paghi solo 127,40€

La Polaroid Now+ Gen 2 è attualmente in offerta su Amazon a 127,40€, con uno sconto del 15%. Questa fotocamera istantanea avanzata combina il design retrò con funzionalità moderne. Stufo di sepellire i tuoi momenti più preziosi nella memoria del telefono? Con questa fotocamera istantanea li rendi immortali per davvero, grazie alla possibilità di stampare le foto e conservarle per sempre.

La Now+ Gen 2 si collega all’app Polaroid tramite Bluetooth, offrendo un controllo creativo aggiuntivo attraverso modalità come esposizione doppia, pittura con la luce, priorità di apertura e modalità manuale. Include anche cinque filtri per lenti (starburst, vignettatura rossa e filtri colorati blu, giallo e arancione) che permettono di sperimentare vari effetti direttamente dalla fotocamera.

Il design della Now+ Gen 2 mantiene l’estetica classica delle fotocamere Polaroid, ma è realizzato con il 40% di materiali riciclati. La costruzione robusta, ma il peso è piuttosto contenuto: appena 457 grammi.

In termini di prestazioni, la qualità delle immagini prodotte dalla Polaroid Now+ è notevole, con una nitidezza e un contrasto che superano i modelli precedenti. La resa dei colori tende verso una tonalità magenta, restituendo il feeling vintage tipico delle Polaroid originali. Tra le altre cose, la fotocamera dispone di un sistema di autofocus avanzato e di un ottimo flash.

Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistala subito su Amazon a soli 127,40€!