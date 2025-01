POCO X7 ufficiali: ecco tutte le offerte lancio del Mi Store

POCO X7 Pro e POCO X7 sono finalmente ufficiali, dopo la presentazione di quest’oggi tenutasi durante un evento streaming. Specifiche alla mano, vanno a inserirsi nella fascia media del mercato, sostituendo i modelli X6 Pro e X6 dello scorso anno, con prezzi a partire rispettivamente da 319 euro e 249,90 euro. Tra le novità più sostanziose vi sono una luminosità di picco del display superiore, l’adozione del Corning Gorilla Glass 7i per una maggiore protezione dello schermo, la certificazione IP68, il processore Dimensity 8400-Ultra e la batteria da 6.000 mAh nel modello Pro; per quanto riguarda invece il modello base, ci sono il nuovo processore Dimensity 7300-Ultra, la resistenza ad acqua e polvere (IP68) e la batteria da 5.100 mAh.

Ma passiamo ora alle offerte di lancio previste dal Mi Store per i nuovi POCO X7 Pro e POCO X7, valide fino al 16 gennaio e disponibili su questa pagina del Mi Store.

Le offerte di lancio per i nuovi POCO X7 Pro e POCO X7

Fino alle ore 23:59 di giovedì 16 gennaio sarà possibile approfittare di uno sconto immediato di 50 euro su tutte le configurazioni disponibili di POCO X7 PRO e POCO X7. Ecco come cambiano i prezzi:

POCO X7 PRO

319,90 euro invece di 369,90 euro per la configurazione 8+256 GB

349,90 euro invece di 399,90 euro per la configurazione 12+256 GB

379,90 euro invece di 429,90 euro per la configurazione 12+512 GB

POCO X7

249,90 euro invece di 299,90 euro per la configurazione 8+256 GB

299,90 euro invece di 349,90 euro per la configurazione 12+512 GB

Tutti i tagli di memoria beneficiano poi di un extra sconto di 20 euro utilizzando il codice promozionale NEWYEAR200, valido fino alla mattina di venerdì 10 gennaio (scade quando qui in Italia saranno le ore 9:59 del mattino).

I nostri lettori possono inoltre utilizzare il codice esclusivo 2025POCO per ottenere uno sconto del 10% sul prezzo già scontato di 50 euro. Quest’ultimo non è cumulabile con il coupon da 20 euro che Xiaomi propone per tutti i modelli, ma noi vi consigliamo di usare questo codice per ottenere uno sconto ancora maggiore (ad esempio per il modello base da 256 GB lo sconto è pari a 24,90 euro invece di 20 euro).

Ecco in che modo cambierebbero i prezzi utilizzando il codice 2025POCO sui prezzi già scontati di 50 euro:

POCO X7 Pro

288 euro invece di 319,90 euro per la versione 8+256 GB

315 euro invece di 349,90 euro per la versione 12+256 GB

342 euro invece di 379,90 euro per la versione 12+512 GB

POCO X7

225 euro invece di 249,90 euro per la versione 8+256 GB

270 euro invece di 299,90 euro per la versione 12+512 GB

Sono da segnalare anche gli articoli in omaggio di Xiaomi per i nuovi POCO X7:

Xiaomi Smart Band 9 o Redmi Buds 5 acquistando POCO X7 Pro

Xiaomi Smart Band 8 o Redmi Buds 4 Lite acquistando POCO X7

I dettagli completi delle promo di lancio sui nuovi POCO X7 Pro e POCO X7 sono disponibili su questa pagina del Mi Store.