POCO X6 Pro: il prezzo cala a meno di 250€: ora è un BEST BUY ASSOLUTO

Il POCO X6 Pro è protagonista dell’offerta del giorno per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone da meno di 250 euro che sia in grado di garantire tanta potenza, con prestazioni tali da non far rimpiangere un top di gamma. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 245 euro grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto XIAOMIDAYS24, da aggiungere al momento del pagamento, nell’apposito campo. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X6 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Il POCO X6 Pro è lo smartphone da comprare oggi. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, una garanzia di prestazioni di livello assoluto e un vero e proprio lusso per questa fascia di prezzo.

Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Da notare anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel ed è dotato del sistema operativo Android 14 con HyperOS.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il POCO X6 Pro al prezzo scontato di 245 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice XIAOMIDAYS24. Si tratta di un’opportunità incredibile: a questo prezzo, infatti, il POCO è lo smartphone da comprare, grazie a specifiche ottime e a un livello di prestazioni superiore a tutti i concorrenti. Lo smartphone è acquistabile anche in 3 rate, pagando con PayPal.