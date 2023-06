POCO X4 GT, un ottimo mid-range Android ad un prezzo eccellente su Amazon

Il POCO X4 GT è un vero e proprio “speedster” che soddisfa tutte le esigenze di gioco e intrattenimento degli utenti a un costo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 26%, al prezzo di 319,90€ invece del prezzo consigliato di 429,90€. Questo dispositivo è dotato del potente chipset MediaTek Dimensity 8100, che sfrutta un processo di produzione TSMC 5nm altamente avanzato.

Ciò permette di ottenere un’elevata efficienza energetica con un basso consumo e un ridotto riscaldamento, massimizzando l’esperienza di connettività 5G per garantire un gameplay fluido e senza interruzioni. Il POCO X4 GT offre anche una gestione efficiente dell’energia, grazie alla RAM LPDDR5 ad alta velocità e alla ROM UFS 3.1. Inoltre, è dotato di Liquid Cool Technology 2.0, un sofisticato sistema di raffreddamento che include sette strati di grafite per dissipare efficacemente il calore dalla CPU. In questo modo, il dispositivo può mantenere alte prestazioni senza surriscaldarsi.

Il design del POCO X4 GT presenta un display LCD con un innovativo rapporto di visualizzazione 20,5:9 e un corpo sottile da 74,29 mm. Il display vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, la più elevata mai offerta da POCO, con la funzione DynamicSwitch a 7 livelli che ottimizza la frequenza di aggiornamento per garantire una maggiore durata della batteria e un’esperienza visiva più fluida. Il display può riprodurre un miliardo di colori e supporta l’ampia gamma di colori DCI-P3, offrendo colori vividi e dettagli ricchi.

Per tutti questi motivi, se stai cercando un ottimo mediogamma Android ad un prezzo accattivante, noi ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistare quello che, non a caso, è uno degli smartphone preferiti della redazione di Telefonino.net. Se lo ordini subito lo riceverai a casa entro lunedì e, come sempre, ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta di Amazon ancora più comoda e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.