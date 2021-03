POCO X3 PRO, annunciato da pochissimo, è disponibile su Amazon Italia. Puoi averlo in edizione con 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Sempre a caccia di sconti e occasioni? Allora iscriviti subito al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net per ricevere in tempo reale i migliori sconti e le migliori promozioni.

POCO X3 Pro è su Amazon

Quell’evoluzione che rende ancora più potente ed appetibile il già ottimo POCO X3 NFC. Sotto la scocca del nuovo modello, il processore Qualcomm Snapdragon 860 supportato – in questa versione – da 6GB di RAM 128GB di storage interno.

L’autonomia energetica è garantita da una batteria da 5160 mAh con sistema di ricarica rapida a cavo da 33W. Il display è un ampio pannello da 6,67″ con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento che arriva a 120Hz.

Per approfittare subito dell’occasione Amazon, ed essere fra i primi a portare a casa questo POCO X3 Pro, tutto quello che devi fare è collegarti e accaparrarti lo smartphone prima che le scorte finiscano. Lo trovi cliccando sul pulsante sottostante.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone