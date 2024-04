POCO M6 Pro in offerta su Amazon: oggi è tuo a meno di 200€

Il POCO M6 Pro è un eccellente smartphone mid-range che, nonostante il suo prezzo estremamente competitivo, si distingue per una serie di assi nella manica piuttosto interessanti. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto interessante sul suo normale prezzo di listino: per poco tempo, può essere tuo a meno di 200€.

L’M6 Pro è dotato di un display Flow AMOLED da 6.67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che assicura una visualizzazione super fluida e dettagliata, perfetta per il gaming e la visione di contenuti multimediali. Il design elegante con bordi ultra sottili e un doppio speaker offre un’esperienza audiovisiva coinvolgente e confortevole.

Il comparto fotografico è decisamente solido, grazie al sistema a tripla camera con un sensore principale da 64MP dotato di OIS – una caratteristica, quest’ultima, affatto scontata in un device proposto in questa fascia di prezzo. Il cuore del POCO M6 Pro è il potente chipset Helio G99-Ultra a 6nm, che garantisce prestazioni eccellenti per la navigazione quotidiana, la riproduzione video e la maggior parte dei giochi.

Con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, il POCO M6 Pro offre ampio spazio per app, giochi, video e foto, senza preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile. La batteria da 5.000mAh supporta fino a 17 ore di visione video continua, mentre la tecnologia di ricarica superveloce da 67W permette di ricaricare completamente lo smartphone in soli 45 minuti, eliminando l’ansia da ricarica.

Insomma, come ormai avrai capito, nonostante il suo prezzo estremamente aggressivo, il POCO M6 Pro è un telefono che coniuga prestazioni eccezionali, comparto fotografico di primo livello e grande autonomia in un’unica soluzione. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!