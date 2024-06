POCO M6 Pro, che prezzo! Su eBay lo paghi appena 165€

Il POCO M6 Pro non richiede grosse presentazioni: è uno dei migliori midrange Android sul mercato e, proprio per questo, noi non ci stuferemo mai di consigliarlo ai nostri lettori. A maggior ragione quando riusciamo a trovarlo in fortissimo sconto, proprio come oggi: l’M6 Pro può essere tuo a solamente 165€, ti basterà usare il codice sconto di eBay “PIT10PERTE2024”.

Equipaggiato con un chipset MediaTek Helio G99 Ultra, il POCO M6 offre una potenza adeguata per vincere ogni sfida, inclusa la riproduzione di applicazione impegnative – come giochi del calibro di Call of Duty Mobile. Il modello protagonista di questa offerta di eBay è anche equipaggiato con 8GB di RAM e una memoria interna da 256GB.

Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz offre colori vividi e neri profondi, rendendo l’esperienza visiva molto piacevole.

Sul fronte fotografico, il telefono dispone di un sensore principale da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), accompagnato da una fotocamera ultra-wide da 8MP e una macro da 2MP. Le foto risultano dettagliate e nitide, con risultati molto sorprendenti per un telefono in questa fascia di prezzo.

Il POCO M6 si distingue anche per la sua durata della batteria, grazie alla batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 67W, permettendo di ricaricare il dispositivo rapidamente. Come vedi, si tratta di un telefono con un rapporto prestazioni-prezzo praticamente ineguagliabile: non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!