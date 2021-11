POCO M4 Pro 5G: cosa aspettarci dal nuovo midrange?

I prezzi e la disponibilità globale del nuovo POCO M4 Pro saranno rivelati oggi durante l'evento di lancio globale. Siete pronti a conoscere il nuovo midrange low-cost del sub brand di Xiaomi?

POCO M4 Pro 5G: le presunte caratteristiche

POCO si sta preparando per il lancio della sua ultima offerta 5G di fascia media, l'M4 Pro 5G. Il device sarà annunciato oggi a livello globale; precisamente, lo show di debutto si terrà fra due ore.

Il marchio trasmetterà in streaming l'evento di lancio tramite il suo canale YouTube ufficiale. Finora, su Internet sono emerse molte fughe di notizie relative alle specifiche, alle caratteristiche e al design del suddetto midrange e questo ci ha permesso di farci un'idea su cosa aspettarci dall'evento di oggi.

Inoltre, fra le specifiche del mediogamma in questione troviamo il processore MediaTek Dimensity 810 e la ricarica rapida da 33 W. Il terminale è inoltre dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il marchio potrebbe anche lanciare una nuova versione del POCO F3. Se siete interessati a guardare l'evento di lancio, ecco come fare:

Come guardare lo streaming live online?

Come accennato in precedenza, il POCO M4 Pro 5G verrà presentato oggi per il mercato globale e il canale ufficiale YouTube del marchio potrebbe essere il vostro punto di riferimento se desiderate guardare l'evento di lancio in diretta. Ecco il link dello show:

Venendo alle caratteristiche del dispositivo, il POCO M4 Pro 5G dovrebbe essere alimentato da un processore a 6 nm che, secondo Geekbench e secondo la teoria del rebrand Note 11, sarà probabilmente il SoC MediaTek Dimensity 810 octa-core. Il dispositivo arriverà in una variante da 8 GB di RAM. Il marchio ha anche confermato che avrà una ricarica rapida da 33 W.

E se il terminale è davvero un Redmi Note 11 sotto mentite spoglie, è probabile che vedremo una main camera da 50 MP, un selfie snapper da 16 MP, un pannello LCD FHD+ IPS da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una batteria da 5.000 mAh e un grande comparto fotografico sulla back cover.