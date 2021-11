POCO: nel futuro della compagnia ci saranno nuovi prodotti

Il dirigente di POCO parla del futuro dell'azienda: arriveranno anche smartwatch e auricolari True Wireless Stereo? Pare proprio di sì.

POCO: ecco le parole dei dirigenti del brand

Il sub brand di Xiaomi è uno dei “brand secondari” di smartphone in più rapida crescita in circolazione e ha riscosso un enorme successo sin dal suo primissimo device lanciato nel 2018, il POCO F1. Passando rapidamente a tre anni dopo, notiamo che la compagnia è diventato indipendente da Xiaomi e ora sta cercando di espandersi in nuovi segmenti di mercato.

In un'intervista con Android Authority, la società ha rivelato che si espanderà realizzando nuovi prodotti dell'ecosistema nel 2022. Ciò non sorprende, anche se considerando che quasi tutti i marchi di smartphone ora hanno il proprio ecosistema. Dopotutto, ciò consente di avere un'esperienza più fluida e allo stesso tempo crea fedeltà al marchio.

“Pensiamo sempre che smartphone e IoT siano una strategia chiave per noi“, ha affermato Kevin Qiu, capo di POCO Global.

Il capo del marketing di prodotto, Angus Ng, ha aggiunto dicendo che mentre “nulla è in realtà off-limits”, all'inizio inizia in piccolo. “Venendo fuori con i prodotti dell'ecosistema, penso che dobbiamo ancora rimanere vicini alla nostra filosofia del marchio e alla filosofia del prodotto. Quindi dobbiamo in qualche modo giocare in modo più sicuro, per cominciare.”

Ciò suggerisce che i nuovi gadget per l'audio, seguiti da dispositivi indossabili e power bank, potrebbero essere i primi prodotti verso la creazione di un ecosistema del brand. Un ecosistema in genere però, include anche i tablet. Questo mercato è qualcosa in cui POCO non ha intenzione di entrare presto, considerando l'elevata concorrenza:

Sul lato tablet, sì, i tablet sono stati enormi nel settore nell'ultimo anno e mezzo a causa della pandemia. Ma è perché è stato enorme e piuttosto affollato, (che) è ancora più difficile per noi entrare da quella prospettiva.

Passando a ciò che POCO fa meglio: gli smartphone, la prossima offerta dell'azienda sarà probabilmente l'M4 Pro. Il dispositivo è stato pubblicizzato come un Redmi Note 11 sotto mentite spoglie.

Poco è noto per aver semplicemente inserito il proprio logo su dispositivi originariamente realizzati da Xiaomi e per rivenderli ad un costo più basso, ma si dice che ora questa pratica è destinata a cambiare.

L'azienda sta cercando di differenziarsi ulteriormente da Xiaomi e Redmi in termini di software. Qiu ora afferma che sono state prese in considerazione ulteriori personalizzazioni ed estetiche per il software per renderlo più in linea con i progetti hardware della società.

E per quanto riguarda il dilemma degli aggiornamenti software, Qiu ha detto quanto segue:

In questo momento stiamo ancora discutendo e parlando con il team MIUI di far parte di quel piano. Al momento, non posso confermare nulla su tre più quattro [tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza – ndr], stiamo ancora con due più tre in questo momento per tutti i nostri dispositivi.

Ultima, ma non meno importante, è stata la domanda sul perché POCO abbia scelto di attenersi allo Snapdragon 870 e non abbia rilasciato alcun device con l'ultimo chip Snapdragon 888: