POCO M4 5G è pronto a sbarcare in Europa: nuovo budget phone da avere?

A poco più di una settimana di distanza dal lancio di POCO M4 5G per il mercato asiatico, in queste ore scopriamo che il colosso cinese si sta adoperando per portare il nuovo budget phone anche nei mercati internazionali.

La conferma di ciò arriva direttamente dalla certificazione NBTC scovata in queste ore dai colleghi di Gizmochina, un tassello fondamentale per ogni azienda che ha in programma di commercializzare un nuovo prodotto nei mercati esteri.

POCO M4 5G è pronto ad arrivare sui mercati internazionali e quindi anche in Italia?

Etichettato con il codice prodotto 22041219PG sul database dell’NBTC, il device di POCO era stato anche precedentemente “pizzicato” anche sui siti della FCC e dell’IMDA. Purtroppo il passaggio sul sito della NBTC non ci permette di scoprire se il device arriverà con alcune differenze rispetto al modello attualmente disponibile in Asia – una eventualità da non escludere del tutto -, ma anche se si trattasse dello stesso device sarebbe comunque un prodotto molto interessante.

Ricordiamo che POCO M4 5G monta un display LCD da 6.58 a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il processore MediaTek Dimensity 700 con 4/6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD, una fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 50 MP, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W e Android 12 con la MIUI 13.

Restando in tema di smartphone OPPO molto interessanti e con un rapporto qualità/prezzo molto aggressivo, il buon POCO M4 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.58 a risoluzione Full HD+ da 2408 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità massima di 600 nit;

Processore MediaTek Dimensity 700 con 4/6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 aperture, flash LED, sensore per foto ritratto da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.45;

Sensore di sblocco laterale con jack audio da 3.5mm, Hi-Res Audio e certificazione IP52;

Dimensioni: 163.99 × 76.09 × 8.9mm;

Peso: 200 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4-5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12 with MIUI 13.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.