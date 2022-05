POCO M4 5G è ufficiale: è il nuovo budget phone da acquistare?

Dopo lunghe settimane di leak e rumor su POCO M4 5G, in queste ore il colosso cinese ha svelato il suo nuovo smartphone economico che potrebbe rappresentare una buona scelta per i tanti che sono alla ricerca di un device a prezzo contenuto e con una scheda tecnica valida.

POCO M4 5G è tutto questo, almeno sulla carta: lo fa con un design che è chiaramente indicato per questa fascia di prezzo, il che lo si nota fin da subito per via della presenza del notch a goccia che ormai è firma di tutti gli smartphone Android molto economici.

POCO M4 5G: caratteristiche e design

Nonostante questo, il nuovo device dispone di un design piuttosto piacevole e colorato. Frontalmente è presente un pannello LCD da 6.58 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una fotocamera frontale da 8 MP – niente sensore di impronte integrato nel pannello, è stato inserito all’interno del tasto di accensione/spegnimento.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 700 accompagnato da 4/6 GB di RAM di tipo LPDDR4x e 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Posteriormente la fotocamera doppia dispone di un sensore principale da 50 MP e uno secondario da 2 MP per foto ritratto, ovviamente con la classica banda nera che ricopre l’intera larghezza del telefono.

Oltre al supporto dual SIM con connettività 5G, il device di POCO monta anche una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.58 a risoluzione Full HD+ da 2408 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità massima di 600 nit;

Processore MediaTek Dimensity 700 con 4/6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 aperture, flash LED, sensore per foto ritratto da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.45;

Sensore di sblocco laterale con jack audio da 3.5mm, Hi-Res Audio e certificazione IP52;

Dimensioni: 163.99 × 76.09 × 8.9mm;

Peso: 200 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4-5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12 with MIUI 13.

Prezzo e disponibilità

Il device di POCO sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Cool Blue, Power Black e POCO Yellow a partire dal prossimo 5 maggio ai seguenti prezzi:

4+64 GB a circa 160 euro al cambio;

6+128 GB a circa 180 euro al cambio.

Se siete alla ricerca di un device economico di POCO, vi ricordiamo che il fratello POCO M4 Pro 5G è disponibile su Amazon a un prezzo strabiliante.