POCO F6 5G (12+512GB) in PROMO su eBay con RISPARMIO di 185€

Hai deciso di cambiare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un’esagerazione per quello nuovo? Vorresti il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello POCO F6 5G a soli 314,50 euro, invece che 499,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale XIAOMIAGO24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma tieni presente è proprio quello che vedi sopra, lo puoi visualizzare anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Per cui in questo momento avrai un risparmio di oltre 185 euro sul totale. Inutile dire che andrà a ruba e quindi devi essere veramente rapido.

POCO F6 5G con processore super potente

Tra le tante caratteristiche che rendono POCO F6 5G un ottimo smartphone sicuramente c’è il super processore, Snapdragon 8s Gen 3, con la bellezza di 12 GB di RAM. Ha una memoria interna da 512 GB che ti permetterà di archiviare quello che vuoi senza fare sacrifici. Inoltre pesa solo 179 g e uno spessore di appena 7,8 mm.

Possiede un bellissimo display Flow AMOLED da 6,67 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole e con un refresh rate fino a 120 Hz. Gode poi di una fotocamera spettacolare Sony IMX882 con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolo da 8 MP per scatti professionali a qualsiasi ora del giorno. E possiede una batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 90W.

Queste non sono ovviamente tutte le caratteristiche di questo straordinario smartphone ma già poche ti fanno comprendere che stiamo parlando veramente di un’offerta straordinaria. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo POCO F6 5G a soli 314,50 euro, invece che 499,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire anche il codice promozionale XIAOMIAGO24 al momento del pagamento. Ordinano subito e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.