POCO F5 (12/256 GB) con Snapdragon 7+ Gen 2 in offerta a 265€: ora è IMBATTIBILE

Il POCO F5 è protagonista di un’offerta imperdibile su eBay. Grazie al codice sconto XIAOMYDAYS24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone, dotato del potente SoC Snapdragon 7+ Gen 2, con un prezzo scontato di appena 265 euro. L’offerta riguarda la versione 12/256 GB dello smartphone. Da notare che c’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è valido per diverse colorazioni ma solo per un breve periodo di tempo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita.

POCO F5: a questo prezzo è un affare vero

Lo smartphone di POCO è dotato di un’ottima scheda tecnica. Il punto di forza è sicuramente il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 che viene affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è poi una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W, e un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed ha il chip NFC oltre a un sensore di impronte posizionato sotto al display.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il POCO F5 12/256 GB al prezzo scontato di 265 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice XIAOMIDAYS24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. C’è la possibilità di pagare anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.