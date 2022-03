POCO F4 non ha più misteri: è questa la scheda tecnica?

Non si placano i leak e le indiscrezioni riguardo le probabili specifiche tecniche di POCO F4 che, in queste ore, sono state in parte svelate dal leaker Yogesh Brar. Atteso al debutto in questo mese con il nome di Redmi K50, il device potrebbe arrivare sui mercati internazionali – compreso il nostro – con il nome di POCO F4.

Il successore di POCO F3 (rebrand di Redmi K40) farebbe affidamento su una scheda tecnica tipica di uno smartphone Android di fascia media, anche se con qualche piccola novità che stuzzica l'interesse di chi è alla ricerca di un'esperienza di utilizzo al top.

Un leak svela le specifiche tecniche di POCO F4

Facciamo riferimento alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz per il display AMOLED da 6.3 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale. Di solito questo livello di frequenza è tipica degli smartphone di una certa fascia di prezzo, sebbene compagnie aggressive come POCO sono solite portarle anche in device economici e a buon mercato.

POCO F4



•6.3" FHD+ AMOLED, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 870

•6/8/12GB LPDDR5 RAM

•128/256GB UFS3.1 storage

•Rear cam- 50MP + 13MP (UW) + 5MP (Tele-Macro)

•Front Cam- 32MP

•Android 12, MIUI 13

•4,500mAh battery, 67W charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 28, 2022

Il resto della probabile scheda tecnica di POCO F4 parla della presenza del processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 870, il supporto a 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 – anche queste specifiche solitamente presenti negli smartphone di fascia medio alta -, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 13 MP e sensore macro da 5 MP, una fotocamera frontale da 32 MP, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e Android 12 con la personalizzazione MIUI 13. Non è ancora noto il prezzo e la data di lancio di POCO F4, ma siamo certi che lo scopriremo nei prossimi giorni grazie a un nuovo leak.

Nelle ultime ore il colosso cinese ha presentato al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona i nuovi POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro, due smartphone estremamente interessanti e con specifiche tecniche dal forte sapore premium.