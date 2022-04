POCO F4 GT passa da Geekbench: allacciate le cinture

A pochi giorni di distanza dall’ultimo rumor legato a POCO F4 GT, in queste ore scopriamo che il device è stato pizzicato sul database di Geekbench: come sempre si tratta di un evento, quasi un rituale in realtà, che conferma alcuni dettagli importanti sul device e soprattutto svela che è ormai prossimo al lancio.

Scovato con il codice prodotto 21121210G, il device di POCO è atteso al lancio giorno 26 aprile con un hardware estremamente potente: Geekbench conferma la presenza del processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (nome in codice “taro”), GPU Adreno 730, 12 GB di RAM e Android 12 con la MIUI 13 sin dal primo avvio.

POCO F4 GT passa da Geekbench: manca ormai poco al lancio

Come ormai sappiamo da diverso tempo, con tutta probabilità POCO F4 GT sarà un semplice rebrand di Redmi K50 Gaming Edition: la differenza tra i due dovrebbe essere il prezzo di lancio. L’azienda cinese è famosa per presentare device molto potenti a un prezzo estremamente competitivo – i classici flagship killer degli OEM cinesi -, e POCO F4 GT non dovrebbe essere da meno.

Scheda tecnica (RUMOR)

Lo smartphone di POCO, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in queste settimane, è atteso con un display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato e fotocamera punch hole. Posteriormente dovrebbe trovare posto un modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; anteriormente sembra che sarà presente il sensore Sony IMX596 da 20 MP.

Oltre a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, con tutta probabilità sarà presente una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W su cavo e anche particolari funzionalità legate al gaming come i grilletti sul frame laterale e un inedito sistema di raffreddamento.