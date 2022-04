POCO F4 GT: il più economico flagship killer è in arrivo a fine mese

Dopo quasi due mesi di silenzio dall’ultimo rumor relativo a POCO F4 GT, quest’oggi la compagnia annuncia ufficialmente la data di lancio del nuovo smartphone: il device sarà presentato il prossimo 26 aprile tramite un evento online.

Come avevamo avuto modo di scoprire nelle scorse settimane, in tutta probabilità il device si presenterà come un semplice rebrand di un altro device presentato a metà febbraio scorso: Redmi K50 Gaming Edition.

Arriva la data di lancio di POCO F4 GT: sarà presentato il 26 aprile

Tenendo in considerazione queste informazioni, è molto probabile che il device di POCO monterà un pannello AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole, processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

Ci si aspetta molto anche dal comparto fotografico principale che, secondo le informazioni leak pubblicate da Yogesh Brar, dovrebbe disporre di un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente, invece, è probabile che sarà introdotto un sensore Sony IMX596 da 20 MP.

Proprio come Redmi K50 Gaming Edition, si presume siano presenti grilletti laterali per il gaming e una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W su cavo. Quindi, è piuttosto chiaro che la strategia dell’azienda sia quella di posizione POCO F4 GT come lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 più economico sul mercato.

Non è ancora chiaro a che prezzo sarà presentato, ma ci sono numerosi indizi che POCO voglia sfruttare proprio il prezzo a buon mercato come elemento di spicco.