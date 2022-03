POCO F4 passa da Geekbench e ricorda un device di Redmi

POCO F4 si mostra su Geekbench e lo fa mettendo in risalto una scheda tecnica che sa di già visto, sottolineando una prassi ormai comune per il colosso cinese Xiaomi che è solito riproporre gli stessi smartphone ma con nomi differenti in vari mercati.

Infatti, guardando con attenzione il nuovo device di fascia media di POCO, scopriamo una scheda tecnica che ricorda molto da vicino quella di Redmi K40S, il nuovo device presentato dal colosso cinese appena qualche giorno fa.

POCO F4 passa da Geekbench con una scheda tecnica che ricorda Redmi K40S

Scovato sul portale di Geekbench con il codice prodotto 22021211RG e il nome in codice “Munich” – ricordiamo che Redmi K40S ha un codice prodotto estremamente simile, 22021211RC -, l'hardware di cui dispone POCO F4 gli ha permesso di raggiungere un punteggio in single core e multi core rispettivamente pari a 1028 e 3391.

Sebbene non siano ancora presenti immagini leak circa il design del “nuovo” smartphone di fascia media di POCO, è altamente probabile che invece non ci siano grosse differenze per quanto riguarda la scheda tecnica.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.67 pollici Samsung E4 con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX582 da 48 MP con supporto OIS, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 119° e sensore macro da 2 MP;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX596 da 20 MP;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W;

Android 12 con la MIUI 13.

Ci aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli su POCO F4 già nei prossimi giorni: chissà se anche questo device sarà caratterizzato dalla stessa marcata personalizzazione a cui ci ha abituato la compagnia nel corso di questi anni.