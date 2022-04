POCO C40 sta per arrivare con un processore mai sentito prima

Tra la mole di smartphone di fascia economica, media e alta rilasciati da POCO nel corso di questi anni, il protagonista di questa news ha qualcosa di unico: il modello POCO C40, infatti, arriverà sul mercato con un processore che non farà riferimento né a Qualcomm né a MediaTek, i due più importanti (e popolari) produttori di chip mobile al mondo.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in queste ore dai colleghi di XDA, scopriamo che il modello POCO C40 era stato recentemente individuato all’interno del database dalla FCC con il codice prodotto C3QP; dapprima confuso come una versione alternativa di Redmi 10C – questo device possiede il codice prodotto C3Q -, in realtà si è scoperto che il nuovo smartphone POCO non farà affidamento al processore Qualcomm Snapdragon 680 che invece troviamo sul sopracitato device di Redmi.

POCO C40 arriverà con un processore diverso dal solito

Sotto la scocca del device di POCO sarà invece introdotto il processore JR510, un SoC che viene spesso utilizzato negli smartphone realizzati da Treswave; la conferma arriva anche da Geekbench in quanto il device C3QP (POCO C40) è stato individuato con chiari riferimenti alla presenza del processore JR510. Ma c’è di più: il device di POCO monterà anche una versione particolare della MIUI, probabilmente etichettata come “MIUI Go”, le cui tracce sono state scovate all’interno del firmware della personalizzazione Android di Xiaomi.

Senza entrare troppo nei dettagli, proprio come Android Go anche MIUI Go ha il compito di garantire una buona usabilità del telefono (e del sistema operativo) anche in presenza di un hardware piuttosto basilare – possibilmente con 4 GB di RAM. Al momento non si sa quando questo device di POCO sarà presentato sul mercato ma, secondo le ultime indicazioni presenti in rete, è molto probabile che verrà commercializzato anche in Europa a un prezzo evidentemente molto contenuto.