POCO al tuo polso: lo smartwatch dei sogni che costa una MISERIA

Uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. Se vuoi spendere poco ma avere un computer a portata di visto, il POCO Watch è quello di cui hai bisogno. Perfetto sia per lui che per lei, ora è imperdibile.

Su Amazon è andato in promozione con un ribasso del 30% che lo rende imperdibile. Collegati immediatamente sulla pagina dove risparmi circa trenta euro e finisci col pagarlo appena 69,99€. Stai ancora aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

POCO Watch: lo smartwatch di cui non fare a meno

Semplicemente superbo in tutto e per tutto, questo smartwatch è elegante e casual allo stesso tempo. Infatti, grazie alla sua colorazione Black lo puoi indossare sempre e comunque senza mai doverne fare a meno.

Conta che ha al suo interno dei sensori di ultima generazione grazie ai quali puoi avere a portata di polso indicazioni su sport e salute. Proprio per non lasciarti con pensieri, ti faccio sapere che ha:

un sensore per la SpO2 ossia la saturazione;

ossia la saturazione; un cardiofrequenzimetro;

un sensore che analizza il sonno;

varie modalità sportive.

Grazie al display AMOLED super resistente lo personalizzi a piacimento ed hai sempre una chiara visione dei contenuti. In questo modo ti basta anche un’occhiata fugace per avere tutto sotto controllo.

Ovviamente è anche resistente all’acqua così non sei sempre lì a toglierlo e a rimetterlo e per non farti mancare nulla, tra le sue features appaiono altresì il GPS e una batteria che dura veramente tanto.

Insomma, come vedi è lo smartwatch perfetto e costa pochissimo. Collegati immediatamente su Amazon dove trovi il tuo POCO Watch disponibile con uno sconto del 30% per pagarlo soltanto 69,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.