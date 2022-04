PlayStation VR2, data di uscita e altre informazioni a breve?

Sony potrebbe presto alzare ulteriormente il velo su PlayStation VR2, il visore next-gen per PS5 già presentato e di cui si attendono adesso maggiori informazioni su prezzo e data di uscita.

A suggerirlo è l'insider e giornalista Tom Henderson, il quale afferma che Sony starebbe inviando una nuova email intitolata “Introducing PlayStation VR2“, in uno stile simile a quelle che precedettero la presentazione di PlayStation 5. Una mossa che potrebbe indicare uno showcase imminente.

PlayStation VR2: data di uscita e prezzo, finalmente ci siamo?

Non è la prima volta del resto negli ultimi tempi che si parla di un importante evento PlayStation che dovrebbe tenersi nelle prossime settimane. Lo show pare includerà alcuni importanti annunci, come una nuova acquisizione, il remake di The Last of Us e la data di uscita di God of War Ragnarok, ma potrebbe concentrarsi anche sull'atteso PlayStation VR2.

Del visore sappiamo ormai praticamente quasi tutto. Il design è stato svelato da poco e le caratteristiche tecniche, decisamente all'avanguardia, sono note da qualche tempo. Quello che manca è una finestra di lancio, con il debutto che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, e il prezzo: in quest'ultimo caso si parla di un accessorio non certo economico, che potrebbe sfiorare persino i 399/449 euro.

Più che concentrare il tutto in un unico evento, però, è probabile che Sony voglia organizzare uno show interamente dedicato al PlayStation VR2, in cui possano trovare posto i giochi che lo accompagneranno al lancio. Ricordiamo che al momento l'unico titolo effettivamente annunciato è Horizon Call of The Mountain, spin-off della serie tornata di recente con Horizon Forbidden West.

Si è parlato di una versione specifica di Half-Life Alyx, ma anche di altri spin-off legati ad altri franchise PlayStation, oltre ad aggiornamenti per titoli già usciti, come Gran Turismo 7 e No Man's Sky. Staremo a vedere.