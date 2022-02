PlayStation VR2 per PS5: cosa sappiamo sul visore next-gen

In una mossa che ci porterà presumibilmente presto a scoprire nuove informazioni, Sony presenta la sezione del sito ufficiale dedicata interamente a PlayStation VR2, il visore di nuova generazione che arriverà nel 2022 per PlayStation 5. Il portale web presenta informazioni già note, che riepiloghiamo in questo articolo in attesa di saperne di più nelle prossime settimane, quando la compagnia giapponese dovrebbe svelare ulteriori dettagli e, si spera, il form factor dell'accessorio.

PlayStation VR2 per PS5: le caratteristiche tecniche

A differenza del predecessore lanciato per PlayStation 4, il PlayStation VR2 per PS5 punta ad essere un grosso passo in avanti dal punto di vista tecnologico: un vero e proprio visore di ultima generazione. La scheda tecnica già ufficializzata da Sony ci conferma infatti che l'apparecchio sarà in grado di offrire ambienti mozzafiati e dettagliati in 4K HDR fino a 120 FPS, con due schermi OLED da 2000×2040 per una risoluzione maggiore di 4 volte rispetto il primo PlayStation VR.

Il campo visivo di ben 110 gradi è accompagnato da un regolatore a rotella per le lenti per dare l'opportunità ai giocatori di personalizzare a proprio piacimento la messa a fuoco dell'immagine. Nel frattempo, grazie alla presenza di apposite quattro telecamere integrate, il visore PS VR2 sarà in grado di rilevare il movimento degli occhi del giocatore, seguendo il suo sguardo quando mira o si guarda attorno, nonché rilevando in maniera precisa i suoi movimenti.

L'installazione di un apposito motore incorporato è stato pensato per fornire una dimensione tattile aggiuntiva, dando l'opportunità all'utente di avvertire vibrazioni lievi e reattive del visore durante le sessioni di gioco. Ad esempio, potremo percepire l'accelerare del battito cardiaco del personaggio o sentire gli oggetti che passano vicino alla nostra testa.

Tutto questo verrà aiutato dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech, per un comparto sonoro dinamico che si adatta alla posizione e ai movimenti della testa del giocatore allo scopo di offrire un'esperienza realistica e coinvolgente. Infine, la presenza di un cavo singolo, da collegare alla porta USB frontale di PlayStation 5 sottolinea un passo in avanti anche dal punto di vista dell'immediatezza d'uso.

PS VR2 per PS5: il controller PS VR2 Sense

Con il visore di nuova generazione, Sony ha deciso di fare le cose in grande, mutuando quanto si è già visto in ambiente PC. Per questo ha presentato anche un apposito controller, chiamato semplicemente PlayStation VR2 Sense, che incorpora alcune delle tecnologie viste nel DualSense.

Il design futuristico, ergonomico e bilanciato è pensato per garantire un'ampia libertà di movimento e un'esperienza di gioco molto realistica: l'accessorio è dotato di levette e tasti azione tradizionali divisi tra i due controller, più i classici pulsanti “Options” e “Create”. Gli immancabili grilletti adattivi sono accompagnati da un pulsante di presa per afferrare gli oggetti in-game e sentirne le sensazioni grazie al rilevamento tattile delle dita.

PlayStation VR2 per PS5: i giochi annunciati, quanto costerà e quando uscirà

Al momento, l'unico gioco confermato ufficialmente è Horizon Call of The Mountain, uno spin-off della serie Guerrilla Games pensato esclusivamente per PlayStation VR2. Si è già parlato anche di un porting di Half-Life Alyx, ma Sony promette che ulteriori annunci verranno fatti in questi mesi.

Quanto costerà il PlayStation VR2? Non ci sono ancora informazioni ufficiali. Date le caratteristiche tecniche presentate ci si aspetta un prezzo molto elevato, che potrebbe pareggiare persino quello di una PlayStation 5. La speranza è che Sony pensi ad un costo di ingresso d'attacco molto aggressivo nella speranza di vendere quanti più visori possibili.

Il lancio è previsto entro la fine dell'anno: secondo le ultime indiscrezioni, il PS VR2 dovrebbe uscire tra settembre e ottobre, in bundle proprio con Horizon Call of The Mountain. Anche qui, ovviamente, si attendono conferme.