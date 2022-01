Horizon Call of The Mountain annunciato per PlayStation VR2

Guerrilla e Firesprit Games hanno annunciato Horizon Call of The Mountain. Il gioco è un nuovo capitolo della serie appositamente sviluppato per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale per PlayStation 5 annunciato questa notte da Sony.

Il trailer in allegato ci permette di dare un primissimo sguardo a scene di gameplay che, come prevedibile, ci danno un assaggio di quella che sarà l'esperienza di gioco: una totale immersione nell'universo della serie, proprio mentre mancano poche settimane al debutto di Horizon Forbidden West, il secondo capitolo.

“Creata per PlayStation VR2, questa esperienza unica è stata progettata per spingere la tecnologia hardware, l'innovazione e il gameplay. La grafica straordinaria e i nuovissimi controller PS VR2 Sense danno un nuovo significato all'essere completamente immersi nel mondo di Horizon“.

Horizon Call of The Mountain: cosa c'è da sapere sul primo gioco PS VR2

Non sono molte le informazioni fornite al momento da Guerrilla Games. Sappiamo che la storia sarà raccontata attraverso gli occhi di un personaggio completamente nuovo, anche se lungo il percorso avremo modo di incontrare Aloy e altri volti familiari della serie.

Lo sviluppatore olandese, che sta collaborando con Firesprite Games per la realizzazione del gioco, promette che ulteriori dettagli verranno svelati prossimamente: presumiamo noi dopo il lancio di Horizon Forbidden West. Resta da capire se lo spin-off si collegherà in qualche modo al secondo capitolo o se finirà per essere principalmente un'esperienza pensata per mostrare le capacità di PlayStation VR 2.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.