PlayStation Plus, quando saranno annunciati i giochi gratis di febbraio?

Siamo entrati nell'ultima settimana di gennaio, vuol dire che Sony si sta preparando ad annunciare i giochi gratis di febbraio 2022 per PS4 e PS5 che faranno parte del catalogo di PlayStation Plus. Quando possiamo realisticamente aspettarci la comunicazione?

PlayStation Plus giochi febbraio 2022: quando verranno annunciati?

Annunci di questo tipo da parte della compagnia giapponese arrivano solitamente l'ultimo mercoledì del mese, quindi la data da segnare in rosso in questo caso è quella del 26 gennaio, intorno alle 17.30/18 ora italiana. Ovviamente non è mai possibile parlare di certezze in questi casi, dato che possono esserci dei cambiamenti dell'ultimo momento: ma se volete una data da attendere con trepidazione, quella indicata potrebbe essere quella giusta.

I giochi gratuiti con un abbonamento PlayStation Plus saranno disponibili poi dall'1 febbraio fino al termine del mese: per pochi giorni sarà possibile continuare a riscattare i titoli inseriti nel mese di gennaio, ovvero Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e DiRT 5. Quali saranno invece i giochi di febbraio?

Pare praticamente certo l'inserimento di Nour Play With Your Food, un nuovo titolo indipendente che uscirà proprio il prossimo mese e che quindi potrebbe essere inserito al D1 su PlayStation Plus. Per il resto non ci sono conferme: qualcuno “sogna” addirittura Demon's Souls per PlayStation 5, dato che febbraio sarà il mese di Elden Ring, il nuovo gioco di From Software.

A differenza di gennaio, questa volta non sono arrivate indiscrezioni particolarmente precise: le cose potrebbero però cambiare nei prossimi giorni con l'avvicinarsi dell'annuncio ufficiale. Un leak o un errore da parte di Sony potrebbero svelarci in anticipo quali saranno i nuovi titoli gratuiti previsti per gli abbonati PS Plus da febbraio 2022.