PlayStation Plus, ufficiali i giochi gratis di gennaio 2022

I giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus sono stati confermati in questi minuti da Sony. Non ci sono sorprese negative, dato che le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state tutte confermate.

Dal 4 al 31 gennaio 2022 con la sottoscrizione di un abbonamento al servizio avremo dunque la possibilità di riscattare senza alcun costo aggiuntivo Persona 5 Strikers, Dirt 5 e Deep Rock Galactic. Andiamo a scoprirli insieme!

PlayStation Plus, quali sono i giochi gratis di gennaio 2022?

Persona 5 Strikers (PS4)

Realizzato in collaborazione tra Amega Force e P-Studio, Persona 5 Strikers è un action RPG ambientato circa un anno e mezzo dopo gli eventi del gioco principale. Il gameplay è un crossover con la serie di Dynasty Warrios e ci mette di fronte a combattimenti frenetici e coinvolgenti con decine di nemici a schermo. Una delle più grandi sorprese del 2021.

Dirt 5 (PS4, PS5)

L'ultimo capitolo della serie corsistica di Codemasters è un concentrato di divertimento e adrenalina: un racing game che permette di cimentarsi con differenti discipline, affidando il tutto ad un gameplay prettamente arcade pensato per fornire quel livello di immediatezza necessario per questo genere di giochi. Dirt 5 è uno dei titoli di corse meglio realizzati degli ultimi anni.

Deep Rock Galactic (PS4, PS5)

Probabilmente il gioco meno conosciuto del trio, ma non per questo meno interessante. È uno sparatutto cooperativo da 1 a 4 giocatori che mette sul piatto dei tostissimi nani spaziali, ambienti distruttibili al 100%, livelli generati in modo procedurale e orde infinite di mostri alieni. Per ore e ore di divertimento e sana ignoranza.

Fino a quando posso scaricare i giochi gratuiti di dicembre 2021 del PlayStation Plus?

Avete tempo fino a lunedì 3 gennaio per riscattare i titoli aggiunti nel mese di dicembre: Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super Villains, Mortal Shell. Non dimenticare i tre giochi bonus per VR: The Persistence, The Walking Dead Saints and Sinners e Until You Fall.

PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che permette di giocare in multiplayer online, accedere a sconti esclusive, salvare le partite in Cloud e ricevere quattro giochi gratuiti al mese per PS4 e PS5.