PlayStation Plus: quali saranno i giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2022?

Entro la fine del mese, Sony svelerà ufficialmente la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 che faranno parte dell'abbonamento PlayStation Plus nel mese di marzo 2022. Come ormai ci ha abituato da diverso tempo il servizio, ci sono mesi migliori di altri, e quello di febbraio ha lasciato un po' freddini gli appassionati, in seguito a un gennaio invece ben più entusiasmante. Cosa possiamo aspettarci quindi per marzo? Sicuramente c'è già una certezza importante, che risponde al nome di GTA.

PlayStation Plus marzo 2022: rumor sui giochi gratis PS4 e PS5

Partiamo appunto da ciò che è già stato confermato: a partire dal 15 marzo, la versione PS5 di GTA Online sarà inclusa nell'abbonamento PlayStation Plus per festeggiare il debutto di GTA 5 sulla console di ultima generazione. Si tratterà di una permanenza un po' più lunga del solito, dato che gli abbonati avranno la possibilità di riscattarlo entro tre mesi e non uno soltanto: poi farà parte della propria libreria giochi per sempre finché si terrà attivo l'abbonamento PS Plus.

Per il resto, per il momento è veramente difficile fare delle ipotesi dato che da un mese a questa parte sembrano siano state chiuse le falle che in passato ci hanno fornito anticipazioni sui nuovi giochi PlayStation Plus. Potrebbe esserci qualche sorpresa importante, anche perché con marzo entriamo nel periodo indicato dalle indiscrezioni circa la presentazione di Spartacus, il nuovo servizio di Sony che dovrebbe mettere insieme Plus e Now in risposta a Xbox Game Pass di Microsoft.

Quando verranno annunciati i giochi PS Plus di marzo 2022?

Gli aggiornamenti forniti da Sony circa i nuovi giochi PlayStation Plus sono solitamente abbastanza precisi e già per l'ultimo mercoledì del mese dovremmo avere maggiori notizie. Segnate in rosso nel calendario la data del 23 febbraio 2022, intorno alle 17.30 ora italiana: potrebbe essere il momento giusto per scoprire quali saranno i titoli gratuiti in arrivo nel mese di marzo.