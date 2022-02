GTA 5 arriva su PS5 e Xbox Series X/S: la data di uscita è ufficiale!

Con un lungo post pubblicato sul sito ufficiale, Rockstar Games ha annunciato che GTA 5 per PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S sarà disponibile a partire dal prossimo 15 marzo. Il gioco verrà pubblicato sia con la campagna single player, sia ovviamente con la mastodontica porzione multiplayer di GTA Online, che continua a registrare un successo e una popolarità strepitosa in tutto il mondo.

GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S: quali sono le novità?

Come prevedibile, le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA 5 puntano tutte su un grosso miglioramento tecnico rispetto le rispettive edizioni per PlayStation 4 e Xbox One le quali, a loro volta, erano delle rimasterizzazioni dei titoli originali per PlayStation 3 e Xbox 360.

In questa forma di ultima generazione, dunque, Grand Theft Auto 5 proporrà nuove modalità grafiche con risoluzioni fino al 4K, prestazioni fino a 60 fotogrammi al secondo, miglioramenti delle texture e della distanza di visualizzazione, opzioni HDR e ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi e, su PlayStation 5, audio 3D, feedback aptico e supporto completo alle funzioni del DualSense.

I giocatori PS4 e Xbox One saranno liberi di trasferire sia i loro progressi della modalità storia, sia personaggi e statistiche di GTA Online su PS5 e Xbox Serie X/S con una sorta di migrazione dei file “una tantum”. Si potrà fare quindi una volta soltanto.

Infine, una nuova versione standalone di GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S debutterà nella stessa data, il 15 marzo, e sarà disponibile gratuitamente per i primi tre mesi in esclusiva per i giocatori PlayStation 5. Un modo per permettere a nuovi utenti di provare uno dei multiplayer più giocati e amati dagli appassionati degli ultimi anni.

GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S: i miglioramenti previsti

Entrando nel dettaglio di questa versione, GTA Online per console di ultima generazione includerà una serie di miglioramenti, inclusa la possibilità di saltare il prologo della modalità storia di GTA 5 prima di entrare online e un tutorial tutto dedicato alla componente multiplayer.

I nuovi giocatori potranno accedere immediatamente al Carrer Builder per scegliere tra una delle quattro attività illecite a loro scelta e una considerevole quantità di denaro per iniziare a costruire il proprio impero.

Inoltre, le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA Online vedranno anche il debutto del nuovo negozio di auto Hao's Special Works, che si troverà all'interno dell'LS Car Meet, consentendo ai giocatori di aggiornare alcuni veicoli selezionati sfruttando appieno le potenzialità delle nuove console.