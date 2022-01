PlayStation Plus, ecco i giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2022!

EA Sports UFC 4, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure e Planet Coaster: Console Edition. Sono questi i giochi gratis PS4 e PS5 previsti con un abbonamento PlayStation Plus nel mese di febbraio 2022. Smentite dunque le indiscrezioni che volevano Demon's Souls come titolo PS5, anche se in realtà non ci ha mai creduto nessuno. Andiamo a scoprire insieme i giochi.

PlayStation Plus febbraio 2022 – Scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 del mese

EA Sports UFC 4 – PS4

Il titolo sportivo dedicato alle arti marziali miste del publisher canadese ci mette al centro di ogni combattimento permettendoci di sviluppare e personalizzare il nostro personaggio attraverso un sistema di progressione unificato in tutte le modalità di gioco. L'obiettivo è diventare una superstar della UFC nella Carriera, ma anche quello di sfidare giocatori di tutto il mondo con il multiplayer online.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure – PS4

Nella prima avventura spin-off di Wonderlands ispirata a Borderlands, possiamo vivere l'acclamata missione del 2013 che ha dato inizio alla campagna standalone. Scegliendo tra sei cacciatori della Cripta unici, ognuno con le proprie abilità, potremo lanciarci in battaglie fantasy in solitaria o cooperativa.

Planet Coaster: Console Edition – PS5

Il gioco gratis PS5 del mese è un franchise ben conosciuto dagli amanti del genere: Planet Coaster ci permette di costruire il parco divertimenti dei nostri sogni, in cui possiamo dare vita alle nostre idee sfruttando oltre 700 oggetti prefabbricati a nostro piacimento. Gli ospiti del parco reagiscono in tempo reale mentre impostiamo i prezzi, posizioniamo scenari e installiamo nuove attrazioni: dalle loro reazioni capiremo se stiamo andando nella direzione giusta o se saremo costretti a modificare qualcosa.

Tutti i titoli saranno disponibili per il riscatto fino a lunedì 28 febbraio, ovviamente a patto che siate abbonati a PlayStation Plus. I giochi di gennaio potranno essere riscattati fino al 31 del mese.