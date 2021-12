PlayStation Now: potrebbe debuttare mai sull'App Store?

Sony stava portando PlayStation Now sui telefoni cellulari, secondo una presentazione riservata di Apple; tuttavia l'accordo è saltato. Vedremo mai questo servizio sull'App Store?

PlayStation Now doveva arrivare su App Store nel 2017

Nel 2017, molto prima che Apple dichiarasse che il cloud gaming poteva esistere soltanto su iPhone, Sony si stava preparando a lanciare il suo servizio di cloud gaming PlayStation Now sui device da mobile; questo è quanto emerso da un documento riservato.

Avrebbe potuto essere la singola più grande espansione del servizio di giochi PS Now di Sony da anni. Originariamente, il servizio trasmetteva in streaming giochi PS2 e PS3 a smart TV, lettori Blu-ray e PS3 e PS Vita, ma la compagnia ha interrotto la compatibilità con quelle piattaforme originali alla fine del 2017 (coincidenza?) per concentrarsi esclusivamente su PlayStation 4 e PC Windows. Sebbene abbia recentemente aggiunto lo streaming a 1080p e un client PS5, PS Now non è mai stato approdato su Android, iOS o Mac.

Secondo un documento confidenziale portato alla luce da The Verge durante il processo Epic v. Apple, l'OEM di Cupertino aveva una conoscenza privilegiata dell'imminente lancio di Sony. Apple aveva sentito parlare di una “estensione mobile [non ancora annunciata] di un servizio di streaming esistente per gli utenti PlayStation, accesso in streaming a oltre 450 giochi PS3 per iniziare, con i giochi PS4 da seguire“.

Una manciata di titoli per PS4 è stata lanciata su PlayStation Now a luglio 2017, ma la presentazione diceva che il servizio era “solo per giochi PS3 in questo momento“, suggerendo che Apple era venuta a conoscenza del piano della società nipponica.

All'epoca, la compagnia di Tim Cook stava gettando le basi per le nuove policy presenti sull'App Store e questo deve aver fatto desistere Sony dal compiere il tanto agognato passaggio al mondo mobile. Ecco perché deve aver deciso di concentrarsi maggiormente sulla vendita di più console.

Tuttavia, se una PS4 o PS5 a casa, con l'app PS Remote Play dell'azienda potete trasmettere i titoli in streaming (magari anche su cellulare) su una vasta gamma di dispositivi Apple, oltre che su Android.