Oramai appuntamento fisso tutti i pomeriggi (o quasi) con GameStopZing. La console più cercata del momento, PlayStation 5, torna disponibile. Oggi sarà possibile acquistare il modello standard con lettore Blu-Ray 4K UHD e la versione All Digital. Bisogna recarsi sulla home page di Gamestop e attendere, come sempre, la coda digitale, sperando di essere tra i fortunati ad accaparrarsi la console next gen di Sony. Lo specifichiamo, come sempre: i bundle sono validi solo per i possessori di carta GameStop Plus i bundle proposti dovrebbe essere a disposizione di tutti gli utenti, non solo per chi è in possesso di una delle carte di GameStop.

PlayStation 5: le offerte da GameStop

In primis, segnaliamo la possibilità di acquistare il modello Digital Edition a soli 399,98€. Presente ovviamente in confezione il DualSense ed è possibile prendere un’unità per utente. Il modello standard invece, con un solo joypad presente in confezione, costa 499,98€.

Arriviamo ora ai super bundle ricchi di accessori. La prima offerta che vi segnaliamo comprende l’acquisto della console (in edizione digitale) con due DualSense, il PS5 Remote Controller (il telecomando per usare il prodotto come un home entertainment) a soli 499,98€.

Un altro ricco bundle comprende la console con lettore Blu-Ray 4K UHD, due giochi (uno di questi è Spider-Man Miles Morales), un secondo DualSense e un Funko Pop. Il secondo videogame è quello dedicato agli Avengers.Prezzo finale? 719,98€.

L’ultima incredibile promo invece, prevede due titoli (COD e Spider-Man Miles Morales), un Funko Pop e due DualSense. Il costo è di 729,98€.

Cosa aspettate? Sarete voi i fortunati acquirenti del giorno? In ogni caso, in bocca al lupo: che vinca il “dito” più veloce del web.

