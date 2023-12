PlayStation 5 Slim: PREZZO FOLLE su eBay, da acquistare subito

La nuova PlayStation 5 Slim ha un design favoloso, è elegante e accattivante allo stesso tempo. Inoltre, è potente e fluida. Pronta a farti emozionare con i tuoi giochi preferiti, oggi la trovi a un prezzo folle su eBay. Già in super offerta, si acquista ora a soli 515 euro, invece di 699 euro. Si tratta di un’ottima occasione che ti permette di risparmiare 184 euro con questo ordine. Tra l’altro hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate Tasso Zero incluse nel prezzo.

PlayStation 5 Slim: la storica console che offre nuove possibilità di gioco

La nuova PlayStation 5 Slim assicura la solidità di una console storica, che fa innamorare tutti, alle nuove possibilità di gioco. La potente tecnologia è racchiusa in una scocca dal design elegante e compatto. Con 1TB di memoria di archiviazione tieni i tuoi titoli preferiti pronti per iniziare il gioco. L’unità SSD ottimizza le sessioni di gioco e i tempi di caricamento grazie alla sua altissima velocità. L’azione è sempre fluida grazie alla frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps e all’output a 120Hz sui display 4K.

Acquistala subito a soli 515 euro, invece di 699 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 171,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

