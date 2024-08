PlayStation 5 Slim (Digital): a meno di 440€ è la miglior console next-gen da comprare

Se stavi aspettando il momento perfetto per portarti a casa una console next-gen, oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Di fatto, la PlayStation 5 (in versione Slim Digital) di casa Sony costa soltanto 439,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Affrettati, perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili a questa cifra e per quanto ancora durerà la promozione dedicata; non di meno potrai beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore, valida via chat o via telefono, tramite il supporto logistico del sito. Cosa aspetti? C’è anche la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di effettuare il reso (in caso di eventuali problematiche) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Sony PlayStation 5 Slim Digital: ecco perché comprarla

La PlayStation 5 in versione slim prende tutte le caratteristiche straordinarie della PS5 originale e le racchiude in un design più sottile e compatto. Questa versione è perfetta per chi cerca una console potente senza dover sacrificare spazio prezioso. Il suo look elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendola un’aggiunta stilosa al tuo setup di gioco o al tuo soggiorno. Inoltre, offre la stessa potenza della versione standard. Con un SSD ultraveloce che riduce drasticamente i tempi di caricamento, una CPU e GPU avanzate che supportano giochi in 4K a 60 FPS (fino a 120 FPS in alcuni titoli), e il supporto al ray tracing, la console di casa Sony ti regala un’esperienza di gioco fluida e visivamente mozzafiato. Tutti i giochi gireranno al massimo delle loro potenzialità, garantendo prestazioni eccezionali. Con la versione Digital poi, entri in un mondo senza dischi fisici. Scaricare giochi direttamente dalla rete non solo è comodo, ma ti permette di accedere ai tuoi titoli preferiti in modo rapido e senza dover gestire custodie o dischi. Uno dei grandi protagonisti della PS5 è senza dubbio il controller DualSense, e la Slim Digital Edition non fa eccezione. Con funzionalità come il feedback aptico e i grilletti adattivi, questo innovativo joypad ti offre un livello di immersione senza precedenti.

A soli 399,98€ su Amazon, la PlayStation 5 Slim Digital rappresenta un prodotto dal valore incredibile per tutto ciò che offre. Questo prezzo include l’IVA e le spese di spedizione, rendendola un affare ancora più conveniente. A questa cifra è imperdibile, corri a prenderla adesso.