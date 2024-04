PlayStation 5 Slim a 433 euro con garanzia ITALIANA: offerta SHOCK su eBay

Strepitosa opportunità su eBay per portarti a casa la PlayStation 5 Slim al prezzo migliore di sempre. Inserendo il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento, infatti, può essere tua a soli 433 euro invece di 549,99.

Un’offerta clamorosa che include spedizione gratuita con corriere espresso, consegna in 3 giorni e garanzia italiana di 2 anni. Il venditore è ultraaffidabile con il 99% di recensioni positive.

PlayStation 5 Slim: a questo prezzo non ci devi neanche pensare

È sicuramente il modo migliore oggi per entrare nell’ultima generazione di videogiochi firmata Sony. Stiamo parlando del modello più aggiornato, dal corpo più leggero e compatto ma che mantiene ovviamente le stesse caratteristiche della originale.

Anzi, c’è anche un miglioramento per quanto riguarda l’SSD interno, che passa a 1TB dai precedenti 825GB: in questo modo puoi avere più spazio per scaricare e installare i tuoi giochi preferiti.

Per il resto, non cambia la dotazione in confezione con un controller DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione, i vari materiali stampati e un piccolo stand per tenere la console in orizzontale.

Tutto quello che devi fare per acquistare la PS5 Slim a questo incredibile prezzo di 433 euro invece di 549,99 è di inserire il codice PSPRAPR24 prima del pagamento. Opportunità davvero unica che sta andando a ruba.