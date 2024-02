PlayStation 5 Slim a 100 EURO IN MENO: solo su eBay

Oggi è il tuo giorno fortunato: su eBay hai la strepitosa opportunità di acquistare la nuova PlayStation 5 Slim con uno sconto di ben 100 euro rispetto a quello ufficiale. Questo significa che potrai pagarla soltanto 449,99 euro invece di 549,99.

Completando l’acquisto avrai diritto alla spedizione gratuita con corriere espresso e alla garanzia italiana di 2 anni.

PlayStation 5 Slim su eBay: l’offerta da non perdere

Con PlayStation 5 Slim scopri in prima persona l’ultimo modello della console di nuova generazione targata Sony. Mantenendo le funzionalità tecnologiche della versione originale, questa nuova variante si presenta con un design più compatto, per un volume complessivo ridotto di oltre il 30%. Diminuisce anche il peso, tra il 18 e il 24% a seconda del modello preso in considerazione.

Un’aggiunta importante è quella dell’SSD da 1TB che offre una maggiore memoria interna rispetto al precedente da 825GB. Inoltre, ci sono delle modifiche anche al design con quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore lucida che aggiunge un tocco di eleganza, mentre quella inferiore rimane opaca per garantire una presa sicura durante i vari spostamenti.

Per il resto, la confezione include il rivoluzionario controller DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e i vari materiali stampati. Tutto, solo su eBay, a 449,99 euro invece di 549,99. Siamo di fronte al prezzo migliore sul web: non fartelo scappare.