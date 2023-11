PlayStation 5 regina del Black Friday di MediaWorld a meno di 430€

Le offerte del Black Friday di MediaWorld hanno eletto la loro regina: è la PlayStation 5, in offerta oggi a 429,99€ invece di 549,98€, grazie al sconto di quasi il 22% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. La console per videogiochi realizzata da Sony non ha di certo bisogno di presentazioni, per questo motivo ci concentreremo più che altro sui dettagli dell’offerta disponibile su questa pagina.

PlayStation 5 in offerta a 429,99€ per il Black Friday di MediaWorld

La promozione include un controller wireless, la base, un cavo HDMI, un cavo USB e un cavo di alimentazione CA. Il modello in offerta è la PS5 tradizionale, con una memoria ram di 16 GB di RAM GDDR6 e un SSD da 825 GB. Insomma, la vera PlayStation 5.

Una volta aggiunto l’articolo al carrello, è possibile scegliere la modalità di consegna preferita: quella a casa presenta un costo extra di 12,99€, invece selezionando l’opzione Ritiro gratuito in negozio le spese di spedizione sono a carico di MediaWorld.

Gli appassionati di gaming sono consapevoli che l’offerta del Black Friday di MW per la PlayStation 5 sia una delle migliori di sempre, per questo motivo sono già in tanti ad aver completato l’acquisto sul sito ufficiale mediaworld.it.

La promozione è valida fino al 22 novembre o esaurimento scorte. E la seconda opzione, più che un’ipotesi, è una certezza che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.

PlayStation 5 in versione standard al prezzo di 429,99€ è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.