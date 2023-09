PlayStation 5 in SCONTO su eBay al prezzo più basso di sempre

eBay ti offre di nuovo una grandissima occasione: se applichi il codice “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento puoi portarti a casa la PlayStation 5 Standard Edition a soli 422 euro invece di 549. Uno sconto assurdo che vale la palma come prezzo più basso del web: occasione perfetta per farti un regalo in vista dell’inverno.

PlayStation 5 Standard a 422 euro: shock eBay

Non preoccuparti sull’affidabilità del venditore. Oltre ad avere numerosi feedback positivi, ti viene assicurata la consegna di una console italiana, con confezione in italiano e istruzioni in italiano. Ovviamente, anche la garanzia sarà quella di legge del nostro paese.

PlayStation 5 è un capolavoro di ingegneria e tecnologia che offre prestazioni di gioco straordinarie. Con il suo processore AMD Ryzen Zen 2 e la scheda grafica Radeon RDNA 2, potrai godere di grafica ultra dettagliata e framerate elevati, rendendo ogni gioco un’esperienza coinvolgente.

Grazie al controller DualSense, sentirai ogni azione di gioco come mai prima d’ora. Le sue funzionalità di feedback tattile e giroscopio rendono l’esperienza di gioco incredibilmente immersiva. Oltre a ciò, la PS5 offre supporto per l’audio 3D, che ti farà sentire al centro dell’azione.

Con una vasta libreria di giochi, avrai molte ore di divertimento davanti a te. Che tu sia appassionato di giochi d’azione, avventura, sport o giochi di ruolo, la PlayStation 5 ha qualcosa per tutti.

Questa offerta è a tempo limitato e potrebbe non durare a lungo. Quindi, se desideri portare a casa la PlayStation 5 Standard a un prezzo incredibile di 422 euro invece di 549, assicurati di applicare il codice SETTEMBRE2023 prima del pagamento su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.